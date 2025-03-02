Diyarbakır'da Sokakta Bağlı Köpek Kurtarıldı

Diyarbakır'da sokakta ağzı iple bağlı bulunan köpek, polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kent merkezinde, dün gece saatlerinde sokakta bulunan bir köpeğin ağzı, kişi veya kişiler tarafından iple bağlandı. Durumu fark eden vatandaşlar ve polis, köpeğin ağzına bağlanan ipi uzun uğraşlar sonucu kesti. Can çekişen köpek, ipin çözülmesiyle rahat nefes aldı. - DİYARBAKIR