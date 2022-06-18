Son dakika... Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika... Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır'da bir şahıs, sokak ortasında aralarında husumet bulunan 2 şahsı silahla yaraladı.

Diyarbakır'da bir şahıs, sokak ortasında aralarında husumet bulunan 2 şahsı silahla yaraladı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şey Şamil Mahallesi 657. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğrayan S.G. ve N.G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı S.G ve N.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan olaya karışan şahısların yakalanması için güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

(Murat Başal/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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