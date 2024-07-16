Diyarbakır'da Sokak Köpekleri Kediyi Yemek İçin Yer Aradı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başıboş sokak köpekleri, telef ettiği kediyi yemek için yer aradı. Çevredeki vatandaşlar sokak köpekleri ürkerek izlerken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi toplu konutlar tarafında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre, çöp konteynerini karıştıran bir kedi, başıboş 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Telef olan kedi, köpeklerden birinin ağzında mahallede dolaştırıldı.

Kediyi yiyecek yer arayan köpekler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, yoldan geçen vatandaşların da köpeği o halde görünce panik olduğu görülüyor. - DİYARBAKIR