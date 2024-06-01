Diyarbakır'da sokak köpeği saldırısı: Kadın kolundan yaralandı
Dicle ilçesinde yaşanan olayda, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kadın kolundan yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahalle muhtarı yetkililere başıboş köpeklerin toplanması için çağrıda bulundu.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın kolundan yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kırsal Uğrak Mahallesinde evinin önünde başıboş sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Z.A. (60) kolundan ısırılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Z.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, mahalle muhtarı Hayri Beler, bir an önce başıboş köpeklerin toplanması için yetkililere çağrıda bulundu. - DİYARBAKIR