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Diyarbakır'da Sisli Hava Kazaya Neden Oldu: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Sisli Hava Kazaya Neden Oldu: 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun sis nedeniyle bir kamyon ile minibüs çarpıştı, kazada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoğun sis nedeniyle bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 LC 221 plakalı kamyon ile 02 DF 769 plakalı minibüs, sisli hava şartları nedeniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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