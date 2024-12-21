Diyarbakır'da Sisli Hava Kazaya Neden Oldu: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoğun sis nedeniyle bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 LC 221 plakalı kamyon ile 02 DF 769 plakalı minibüs, sisli hava şartları nedeniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR