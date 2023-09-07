Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırgan henüz yakalanamadı.
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, M.U'ya ateş açtı.
Başından yaralanan M.U, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa