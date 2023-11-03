Diyarbakır'da silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'da, bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde oto galeri sahibi Serdar T'nin (38) iş yerinin önünde öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan İ.T, S.A. ve Ş.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan 3 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa