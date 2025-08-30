Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Davası: 22 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da bir kafede silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mervenur Yararlık ve arkadaşı S.K'nin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Bülent A. hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

8 Mart'ta bir kafede silahlı saldırı sonucunda 22 yaşındaki Mervenur Yararlık hayatını kaybetti, arkadaşı S.K'de yaralandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Bülent A. hakkında hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafede otururken sanık Bülent A'nın tabanca ile ateş etmesi sonucunda Yararlık'ın öldüğü, arkadaşı S.K'nin yaralandığı kaydedildi.

Mervenur'un ailesi şikayetinden vazgeçti

İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçede, Yararlık'ın babasının, ölümünün kazaen meydana geldiğinden bahisle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları yer aldı.

İddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar arasında oluşan husumetten dolayı ölümle tehditlerde bulunan ve akabinde elverişli silahla yakın mesafeden müştekinin ölümcül vücut bölgesini hedef alarak ateş etmek suretiyle sağ omuzundan yaralayan şüphelinin, tahrik edici söz ve davranışları nedeniyle müşteki S.K'ye karşı üzerine atılı 'haksız tahrik' altında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlemiştir. Şarjöründe 7 fişek bulunan silahla asıl hedef olan müştekiye doğru tek el ateş edilmesine rağmen omuzunu delip geçen kurşunun hemen sağ bitişiğinde oturan maktulün sol kulak altı kısmına denk gelmesi neticesinde ölüm meydana geldi. Eylemin işleniş biçiminin suçun dolaylı kastla gerçekleştirildiğinin kabulünü gerektirmiştir. Ölenin tahrik edici söz ve davranışlarının bu nedenle şüpheli lehine haksız tahrik hükümleri kapsamında değerlendirilemeyecektir. Hedef alınan müşteki dışında, masa etrafında oturan gruptan bir başkasının da vurulabileceğinin öngörülebilmesine rağmen eyleminden vazgeçmeyen ve kararlılıkla ateş eden Yararlık'ın ölümüne neden olan şüphelinin, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Ayrıca, ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçunu işlenmiştir. Bülent A. hakkında kamu davası açılmasına yetecek yeterli delilin bulunduğu tüm soruşturma evrakı kapsamında anlaşılmaktadır. Sanığın yargılamasının yapılarak üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına talep olunur."

İddianamede, tutuklu sanık Bülent A. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - DİYARBAKIR