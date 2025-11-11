Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Yunus Atabey, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AEC 569 plakalı aracına binmek isteyen Yunus Atabey'e (48) silahla ateş açıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Yunus Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Atabey'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
