Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AEC 569 plakalı aracına binmek isteyen Yunus Atabey'e (48) silahla ateş açıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Yunus Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Atabey'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR