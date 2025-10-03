Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da kaldırımda yürürken silahla vurularak öldürülen şahsın, daha önceden husumetlileri tarafından mahalleden gönderildiği iddia edildi.

İddiaya göre Ufuk Güner, husumetli oldukları aile tarafından yaşadıkları mahalleden gönderildi. Güner, sabah saatlerinde işe giderken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR