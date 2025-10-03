Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı bir saldırıya uğrayan Ufuk Güner'in, husumetli aileler tarafından mahallesinden gönderildiği iddia edildi. Güner, sabah saatlerinde işe giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından vuruldu.

Diyarbakır'da kaldırımda yürürken silahla vurularak öldürülen şahsın, daha önceden husumetlileri tarafından mahalleden gönderildiği iddia edildi.

İddiaya göre Ufuk Güner, husumetli oldukları aile tarafından yaşadıkları mahalleden gönderildi. Güner, sabah saatlerinde işe giderken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba İsmail Yüksek sözleri

Kerem'den maç sonu bomba itiraflar: Beni Fenerbahçe'ye o ikna etti
Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Bu mesleği yapanlar dikkat! Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.