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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Anları Güvenlik Kamerasında

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Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin önünde oturan M.M.Y. (52), silahlı saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı hastaneye sevk edildi. Polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı'nda ses sistemi dükkanın önünde oturan M.M.Y. (52), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırganın, iş yerinin önünden geçtikten sonra M.M.Y.'ye ateş edip kaçmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayapınar Güvenlik İnceleme 3-sayfa Güncel Polis Suç

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