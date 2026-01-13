Husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
Bağcılar Mahallesi 1086 Sokak'ta bulunan Kur'an kursuna gelen Yasin Acun, husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş, kursun güvenlik görevlisi Osman Ç. (35) ise yaralanmıştı. Saldırı anının güvenlik kamerası kayda ortaya çıktı. Görüntüde, saldırganları silahla içeri girip ateş açtığı anlar yer aldı.
3 kişi gözaltına alındı
Öte yandan, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayın faili olduğu belirlenen kardeşler M.E.Y, M.E.Y. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi, araçla kaçarken kullandıkları silahla kıskıvrak yakalandı.
Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR