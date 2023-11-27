Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada başından yaralanan genç, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldi. Yaralanan genç, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca yaşam mücadelesi verdi ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada başından yaralanan genç, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 19 Kasım gecesi merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen Mücahit Tektaş (29), hastaneye sevk edildi. Tektaş, 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Tektaş, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Polis ekiplerinin olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Olaylar Diyarbakır Cinayet 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title