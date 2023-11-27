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Diyarbakır'da silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada başından yaralanan genç, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldi. Yaralanan genç, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca yaşam mücadelesi verdi ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.