Diyarbakır'da silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada başından yaralanan genç, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldi. Yaralanan genç, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca yaşam mücadelesi verdi ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada başından yaralanan genç, 7 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 19 Kasım gecesi merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen Mücahit Tektaş (29), hastaneye sevk edildi. Tektaş, 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası olan Tektaş, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Polis ekiplerinin olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR