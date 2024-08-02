Diyarbakır'da silahlı kavgada evinin önünde oturan kadın yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ile o sırada evinin önünde oturan kadın yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 191. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, evinin önünde oturan H.Y. isimli kadın ile olaya karışan E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları kentteki en yakın hastanelere kaldırdı. Yaralılardan H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR