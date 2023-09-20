Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 tutuklama

Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde olay anı kaydedildi. Tutuklanan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama (2)

Diyarbakır'da, 3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gümürcü ailesinin park halinde ve dörtlüleri yanan hafif ticari aracının yanından geçen ve içinde Tekin ailesinin bireylerinin olduğu hafif ticari araç, yaklaşık 10 metre sonra duruyor. Araçtan inen 2 kişi Gümürcü ailesinin olduğu araca ellerinde tabancalarla koşuyor. Dİğre aile de silahlarını çekiyor. Çevredekiler panikle kaçışırken, 3 kişi vurulup yere düşüyor. Olayın ardından çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor.