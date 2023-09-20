Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 çocuktan biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı ancak yeni delillerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 2'YE ÇIKTI
Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuktan tutuklanan M.M.D.'nin ardından, adli kontrolle serbest bırakılan P.G. de güvenlik kameralarından elde edilen yeni delillerle tekrar gözaltına alındı. P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa