Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 çocuktan biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı ancak yeni delillerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.