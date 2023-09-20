Diyarbakır'da silahlı kavga: Tutuklu sayısı 2 oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, yeni delillerle tekrar yakalanıp tutuklandı. Olaya ilişkin tutuklu sayısı 2 oldu.

Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Serbest bırakılan şüpheli yeni deliller doğrultusunda tekrar yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, yeni delillerle tekrar yakalanıp tutuklandı. Olaya ilişkin tutuklu sayısı 2 oldu.

Olay, Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202'nci sokakta meydana geldi. Bir yıl önce şakalaşma sonucu iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayın kan davasına dönmesiyle 2 gün önce mahallede karşılaşan Gümürcü ve Tekin aileleri silahla çatıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Recep Gümürcü ve Hisamettin Tekin olay yerinde, Meydin Gümürcü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan S.T. ise Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırılmıştı.

Olay ile ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerden M.M.D. tutuklanmış olup, P.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan çocuk P.G., elde edilen yeni delillerle tekrar gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan P.G., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.