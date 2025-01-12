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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Bir Kadın Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Bir Kadın Ağır Yaralandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 40 yaşında bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Diyarbakır'da silahlı kavgada bir kadın ağır yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın ağır yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çelik Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada M.V.(40), ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekini sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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