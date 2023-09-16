Diyarbakır'da silahlı kavga: Baba ve oğlu ile bir kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Yanık Çarşı'da çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Baba, oğlu ve bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada, baba ve oğlu ile bir kişi yaralandı.
Merkez Sur ilçesindeki tarihi Yanık Çarşı'da esnaflık yapanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu baba A.S. (58), oğlu O.S. (22) ile S.Y. (58) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheyi yakalamaya çalışıyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa