Diyarbakır'da silahlı kavga: Baba ve oğlu ile bir kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Yanık Çarşı'da çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Baba, oğlu ve bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.