Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Tutuklama

Diyarbakır'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen silahlı kavgada Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen O.M., N.M., M.M., M.E., A.E. ve A.S. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

7 şüpheliden 4'üne adli kontrol şartı uygulanırken, 3'ü serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR