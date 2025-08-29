Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Tutuklama

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavga olayında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen silahlı kavgada Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen O.M., N.M., M.M., M.E., A.E. ve A.S. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

7 şüpheliden 4'üne adli kontrol şartı uygulanırken, 3'ü serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü

Kızından boşanmak isteyen damadına kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.