Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 tutuklama

4 TUTUKLAMA

Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında barış yemeğinde çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5'i adli kontrolle olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı. Hastanede bulunan 9 şüphelinin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,