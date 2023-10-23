Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında, çocuklarında dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi 1048. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, çocukların dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR