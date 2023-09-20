Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 167'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu B.E. ve C.E. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR