Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi 167. Sokak'ta bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan B.E. ile C.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa