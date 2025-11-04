Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Dükkanda bulunan gruplar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden 2 kişi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR