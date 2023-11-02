Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sırtından vurulan 17 yaşındaki B.A., ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyünce, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, yanında getirdiği tabancayla karşı gruptakilere ateş açtı. Olayda B.A., sırtına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A., ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancayı bir iş yerinin 2'nci katında buldu. B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.