Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı civarında 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Tarafların açtığı ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
