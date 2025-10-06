Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı civarında 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Tarafların açtığı ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa