Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Ahmed-i Hani Caddesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında saat 21.30 sularında kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.O. (35) silahla vurularak bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan güvenlik güçleri inceleme yaparken olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR