Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Perşembe akşamı iki grup arasında silahlı kavgaya dönen olayda yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Olay, Perşembe akşamı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 402. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar M.A.K. (16) ve Tufan Tokay (16), ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tokay, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Tokay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Aziziye Mezarlığı'na defnedildi.

Diğer gencin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR