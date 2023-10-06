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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Park'ta iki grup arasında tartışma çıktı ve kavga silahlı bir şekilde sonuçlandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.