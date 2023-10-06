Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Park'ta iki grup arasında tartışma çıktı ve kavga silahlı bir şekilde sonuçlandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Park'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda, S.S. hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
S.S'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.