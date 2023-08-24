Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
3. Sayfa Haberleri
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Kaynartepe Mahallesi 290. Sokak'ta tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Suriye uyruklu N.H. (35) yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
N.H'nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor.