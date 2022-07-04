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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk, 2 kişi yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk, 2 kişi yaralı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk, 2 kişi yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen silahlı olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerinse sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinden ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki uygun hastaneye sevklerini sağladı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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