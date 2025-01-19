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Diyarbakır'da Silahlı Grubun Akaryakıt İstasyonunda Bir Genci Darp Etmesi Kamerada

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Diyarbakır'da akaryakıt istasyonuna gelen silahlı bir grup, yakıt alan bir genci darp ederek zorla arabaya bindirdi. Araya girmeye çalışan bir kişiye ateş açıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, dört şüpheli kısa sürede yakalandı.

Akaryakıt istasyona gelen silahlı grubun bir genci darp ederek arabaya bindirdiği anlar kameraya yansıdı

Şüphelilerden biri, araya girmek isteyen kişiye silahla ateş açtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen silahlı grup, aracına yakıt alan genci darp ederek silah zoruyla arabaya bindirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde biri silahlı 4 şüpheli, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan kişiyi henüz belirlenemeyen nedenle darp ederek arabaya bindirdi.

Silahlı kişi, o sırada müdahale etmek isteyen kişiye doğru ateş açtı. yerdeki kovanı alan şüpheli, beraberindekilerle darp ettikleri şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler ve darp edilen kişinin emniyet işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da Silahlı Grubun Akaryakıt İstasyonunda Bir Genci Darp Etmesi Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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