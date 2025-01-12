Diyarbakır'da Silahlı Çatışma: Bir Kadın Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da iki grubun silahlı çatışması böyle görüntülendi

Kavgada bir kadın ağır yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grubun silahlı kavgası cep telefonuyla böyle görüntülendi, bir kadın ağır yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çelik Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada M.V.(40), ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekini sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anlarda silahlı şahıslar birbirini kovalayarak peş peşe ateş etti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.