Diyarbakır'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Cadde üzerinde bulunan 3 otomobil, bir ev ve bir marketin camı kurşunların hedefi oldu.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan E.I (19) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ş.A (36) ise Dicle Memorial Hastanesine sevk edildi.

Grubun çatışması sonucu cadde üzerinde bulunan 3 otomobil, bir ev ve bir evin camı kurşunların hedefi oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR