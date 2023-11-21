Diyarbakır'da evinde tabanca ile karnından vurulan 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da silahla vurulan kız çocuğu ağır yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da evinde tabanca ile karnından vurulan 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 60'ıncı sokakta meydana geldi. Küçük kardeşiyle evde oturan Ö.A. (14), komşuların silah sesini duymasıyla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaralı halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından önce yakındaki özel bir hastaneye, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk etti.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.