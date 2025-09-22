Diyarbakır'da Silah Operasyonu: 6 Tutuklama

Diyarbakır'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüphelinden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, il genelinde ateşli silahlarla gerçekleştirilen olayların önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Ruhsatsız tabancaların, organize suç örgütleri tarafından işlenen suçlarda vazgeçilmez bir unsur haline gelmesi nedeniyle; bu tür silahların bulundurulması veya taşınmasının önüne geçmek, suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silah ve benzeri suç unsurlarını tespit etmek amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 5 adet tabanca, 10 adet şarjör, 286 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet MP5 otomatik tabanca, 1 adet CZ-25 marka otomatik tabanca, 50 adet uzun namlulu silah alt gövde takımı, 50 adet üst gövde takımı, 50 adet uzun namlulu silah kurma kolu, 50 adet sessiz dolduruş pimi, 50 adet mekanizma toz kapağı, 50 adet alev gizleyen, 50 adet boş kovan çıkarıcı tırnak, 50 adet uzun namlulu silah namlu bileziği, 50 adet mekanizma yayı, 50 adet yaklaşık 2 santim uzunluğunda birleştirme pimi, 50 adet siyah renkli mercimek tanesi büyüklüğünde birleştirme vidası ve 50 adet yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda 6mm çapında mekanizma yayı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şahıstan 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR