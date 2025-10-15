Haberler

Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, A.B. isimli kişinin ikametinde ruhsatsız 5 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde A.B. isimli kişinin, ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmatları bulundurduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda 2 adet Glock marka 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet Sıg Sauer marka 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet Sprıngfıeld Armory USA marka ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 4 adet AK-47 marka piyade tüfeği şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü, 86 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 41 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 9 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
