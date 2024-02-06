Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil yandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobil, motordan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yandı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Olayda yaralanan olmazken otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobil, motordan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yandı.
Alınan bilgilere merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde 21 DD 505 plakalı otomobil, seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselmeye başlandı.
Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken otomobil, kullanılmaz hale geldi. - DİYARBAKIR