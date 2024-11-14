Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Urfa Bulvarı'nda otomobil sürücüsü, seyir halindeyken motor kısmında duman yükselince aracı yol kenarına çekti. Vatandaşlar, yangın tüpüyle müdahalede bulunarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR