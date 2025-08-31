Diyarbakır'da Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı

Diyarbakır'da bir kamyon seyir halindeyken alev aldı. Yangın arasözle söndürüldü.

Olay, Diyarbakır Elazığ Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABH 824 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı kenara çekip inerken bu sırada olay yerinden geçen arasöz, kısa sürede yangına müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR