Diyarbakır'da Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı
Diyarbakır Elazığ Karayolunda seyir halindeyken alev alan kamyonun yangını, olay yerinden geçen arasöz tarafından söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Diyarbakır Elazığ Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABH 824 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı kenara çekip inerken bu sırada olay yerinden geçen arasöz, kısa sürede yangına müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa