Diyarbakır'da Şeyhlik İddiasıyla Dolandırıcılık

Diyarbakır'da kendini 'şeyh' olarak tanıtan bir kişi, muska ve dua hizmeti karşılığında yüksek ücretler alarak dolandırıcılık yapıyordu. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1)MARMARİS'TE ORMAN YANGINI 1.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 13.30'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Karadan ulaşım olmadığı için yer ekiplerinin teknelerle taşındığı bölgedeki yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

================================================

2)DİYARBAKIR'DA RANDEVUYLA MUSKA YAPAN 'ŞEYH', SERBEST BIRAKILDI

DİYARBAKIR'da, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtıp randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre 250 TL ya da 500 TL ücret aldığı belirlenip, gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor. Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.'yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.