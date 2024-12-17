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Diyarbakır'da Servis Minibüsü Devrildi: 12 Yaralı

Diyarbakır'da Servis Minibüsü Devrildi: 12 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Karasungur İlkokulu öğretmenlerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucunda 11'i öğretmen toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada 11'i öğretmen 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Karasungur İlkokulu öğretmenlerini taşıyan M.C. idaresindeki 02 ZA 778 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve 11 öğretmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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