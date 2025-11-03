Haberler

Diyarbakır'da Sepetli Motosikletle Koyun Hırsızlığı

Diyarbakır'da Sepetli Motosikletle Koyun Hırsızlığı
Güncelleme:
Diyarbakır'da sepetli motosikletle seyir halindeki tıra yanaşan iki kişi, tırın arka kapısını açarak içerisindeki koyunları çaldı. Olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Diyarbakır'da sepetli motosiklet kullanan 2 kişi, seyir halindeki tıra yanaşıp içindeki koyunları çaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet kullanan iki kişi, seyir halindeki koyun taşıyan tıra sıfır yanaştı. Motosikletteki şahıslardan biri, tırın arka kapısını açarak içine girdi. Şahıs tırda bulunan koyunları yine seyir halindeki sepetli motosiklete attı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar bu kadarına da pes dedirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
