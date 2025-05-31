Diyarbakır'da Şehir İçi Minibüs Yangını

Diyarbakır'da Şehir İçi Minibüs Yangını
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şehir içi minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi minibüs, alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde şehir içi minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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