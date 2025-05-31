Diyarbakır'da Şehir İçi Minibüs Yangın Çıkardı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şehir içi minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün 112'ye haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'da şehir içi minibüs alevlere teslim oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi minibüs, alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.
Merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde şehir içi minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - 3.Sayfa