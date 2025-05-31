Diyarbakır'da Şehir İçi Minibüs Yangın Çıkardı

Diyarbakır'da Şehir İçi Minibüs Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şehir içi minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün 112'ye haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da şehir içi minibüs alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi minibüs, alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde şehir içi minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.