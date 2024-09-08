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Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına 'Focus' operasyonu: 8 tutuklama

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Diyarbakır'da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, 'Focus' operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, "Focus" operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüse girip hırsızlık yapan, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.

İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların da bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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