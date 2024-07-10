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Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobilde baba hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde şarampole devrilen otomobilde baba öldü, oğlu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Doğan Akbalık (31) idaresindeki otomobil, Günaşan Mahallesi Kızılçubuk Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Doğan ve oğlu A.E.A. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çermik Devlet Hastanesine sevk edilen Doğan hayatını kaybederken, oğlu Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi. Cenaze, yakınları tarafından alınarak toprağa verilecek.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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