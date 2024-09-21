Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: Kadına 10 Milyon Lira İsteyen Şebeke Çökertildi

Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: Kadına 10 Milyon Lira İsteyen Şebeke Çökertildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir kadın evinde kaldığı erkeğin müstehcen görüntülerini çekerek 10 milyon lira istedi. Şikayet üzerine operasyon düzenleyen polis, şebekeyi kıskıvrak yakaladı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kadın, evinde kaldığı erkeğin müstehcen görüntülerini çekerek 10 milyon lira istedi. 3 kişilik şebeke, mağdur adamın şikayetiyle "Şantaj Operasyonu" ile çökertildi.

Bismil ilçesinde M.K. (47), sosyal medyadan tanıştığı ve A.Ç. rumuzlu bildiği kadınla bir müddet yaşadı. Evindeki 8 bin lirası kaybolan M.K., bunun üzerine A.Ç.'yi aradı.

A.Ç.'nin, "Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür" tehdidinde bulunması üzerine M.K., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Bismil Asayiş Büro ekipleri, şüpheli A.Ç. isimli kadının aslında S.B. (29) olduğunu tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile adım adım takibe alınan S.B., önceden seri numaraları alınmış 2 milyon liralık ön ödemenin teslimi için M.K. tarafından polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi.

S.B isimli kadın, buluşma yerinde 2 milyon TL parayı alıp ayrılacağı esnada Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş büro ekiplerince üzerindeki ruhsatsız tabanca ile gözaltına alınan S.B., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Soruşturmayı derinleştiren polis şebekenin diğer üyeleri R.H. ve H.T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şebekenin başka kurbanlarının da olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, şüphelilere ait dijital materyalleri incelemeye aldı.

Emniyet işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen S.B., R.H. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika 3-sayfa Bismil Şebeke Şebeke Polis Suç

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });