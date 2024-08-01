Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Seyrantepe Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 39. Sokak'ta otomobil yedek parçası satan bir iş yerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yanındaki üç dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TOMA ve itfaiye ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı dron ile çekildi. - DİYARBAKIR